الأحد 19 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

صور.. إقبال كبير على معرض الزهور بالمتحف الزراعي

معرض الزهور
معرض الزهور

افتتحت وزارة الزراعة اليوم الأحد الموافق 19مايو لعام 2024 معرض الزهور في دورته الـ91 بالمتحف الزراعي بمنطقة الدقي، فيما شهد المعرض اقبال كبير من قبل الزائرين والمهتمين بالزينة والتزهير.

ويفتح معرض الزهور أبوابه يوميا الساعة التاسعة صباحًا أمام الجمهور، وتبلغ تذكرة الدخول 10جنيهات للفرد، و25جنيها لدخول السيارة.

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مكان المعرض

وكان معرض الزهور يقام من قبل في حديقة الاورمان أمام جامعة القاهرة، ونظرا للتجديدات التي تجرى داخل الحديقة، أقيم المعرض بالمتحف الزراعي بالدقي.

ويتميز معرض الزهور باحتوائه على مجموعات كبيرة ومتنوعة من النباتات والزهور الشائعة منها النادرة، كما يضم كذلك نباتات الزينة والمشاتل ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

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أما عن المشاركين في المعرض فهم من منتجي الزهور ونباتات الزينة وكذلك أصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث.

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