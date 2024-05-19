وكيل صحة سوهاج يتفقد عدداً من المنشآت الصحية

واصل الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، جولاته التفقدية المفاجئة حيث تفقد في وقت متأخر من مساء أمس السبت مستشفى أخميم المركزي، وذلك لمتابعة سير العمل بها حيث تفقد تقديم الخدمات الطارئة بقسم الإستقبال والطوارئ وكذلك وحدة الحضانات وقام بتحويل أطباء نوبتجية الحضانات للتحقيق لعدم الإنضباط .

وتفقد بعد ذلك مركز طب الأسرة بقريه نيدة التابعة لمركز أخميم ووجه بتحويل الممرضة المسائيه للمركز للتحقيق .

وفي السياق واصل وكيل صحه سوهاج الجوالات التفقديه صباح اليوم وتفقد خلالها سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بمستشفى ساقلتة المركزي

وتفقد بها العيادات الخارجية و قسم الإستقبال والطؤاري ووحدة الغسيل الكلوي كما زار مقر المستشفي الجديدة للوقوف على مدى الإنجاز من أعمال التطوير القائمة بها و بنهاية الزيارة وجه "محروس" بضروره مراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات بالمستشفى وكذلك مستلزمات تشغيل أجهزه المعمل كما وجه بمراجعة أرصدة بنك الدم ورفع كفاءه النظافة ومتابعه تطبيق سياسات وقواعد مكافحه العدوى بالمستشفي ، كما شدد على الإدارة العامة للطب العلاجي بتوفير أخصائي اشعه للمستشفى فورا . كما رافقه اثناء التفقد الصباحي الدكتور جيمي جمال مدير الإدارة الصحية بساقلتة و ا. أميرة هاشم الجبالي مدير إدارة المتابعة بالمديرية