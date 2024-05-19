رصد 4 محاولات غش بالمحمول في امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

رصدت جهات الإختصاص بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، 4 محاولات للغش خلال امتحان مادة الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية، التي أداها الطلاب اليوم الأحد في ثان أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية، بواسطة الهاتف المحمول داخل اللجان، وتم التصدي لها، وابطالها على الفور دون التأثير على سير الإمتحانات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن الامتحانات العامة أمن قومي، يستوجب ضرورة بذل أقصى درجة من الجهد، والإلتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية إمتحانية منتظمة يسودها الإنضباط، مشيرا إلى أن جميع الإدارات التعليمية حرصت على تطهير كافة اللجان الإمتحانية ، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الإمتحانات.

وشدد وكيل أول الوزارة على الإلتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية لوزير التربية والتعليم، مشددا على توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الإمتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الإمتحانات بسهولة ويسر،لافتا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات كونها من المهام القومية.

وقد أدى نحو 144 ألف و 403 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية، في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، موزعين على 795 لجنة إمتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب، والملاحظين، والعاملين بالمدارس المنعقد بها الإمتحانات.