"أباظة" يشيد ببيان الخارجية المصرية بالانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

دعمًا للقضية الفلسطينية..

أشاد النائب اللواء هاني دري أباظة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ببيان وزارة الخارجية المصرية والذي يتضمن اعتزام مصر الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ولوقف كافة العمليات التي تؤدي لقتل المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح.

وأكد أباظة، دعمه الكامل للقيادة السياسيَّة في هذه الخطوة التي تعبر عن تاريخ مصر الحافل في دعم القضية الفلسطينية، ودفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية مقدساته، وتعبر أيضًا عن موقف الشعب المصري الداعم لحقوق إخوانه الفلسطنيين.

وقال أباظة: يجب محاصرة الكيان الصهيوني سياسيا واقتصاديا، ومحاكمته على جرائمه الإرهابية ووضع حد للمجازر التي ترتكب ولم تتوقف لمدة تجاوزت الـ 220 يومًا.

ودعا اللواء هاني دري أباظة، كافة دول العالم للانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المجرم، من أجل محاسبته ومحاسبة قادته على جرائمهم الإرهابية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني وأطفاله.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أمس الأحد، اعتزام مصر التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي بسبب تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

اللواء هاني دري أباظة - عضو مجلس النواب