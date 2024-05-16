محافظ جنوب سيناء يشدد على تطبيق الراحة لطلاب الدبلومات والثانوية العامة

أعلنت محافظة جنوب سيناء، عن اعتماد اللواء الدكتور خالد فودة المحافظ، بروتوكول التعاون بين القيادات التنفيذية للمحافظة والتربية والتعليم والمستشار العسكري ورؤساء المدن والجهات المعنية، ومنها:" التموين، الإسعاف، الكهرباء، الصحة، الأمن، مياه الشرب، والدفاع المدني ومندوبي القوات المسلحة والتضامن الاجتماعي والحملة الميكانيكية".

غرفة عمليات

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قرارًا بتكشيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات وحتى توزيعها.

كما أكد المحافظ على محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم أثناء عرضة البرتوكول على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والمراقبين باللجان.

تستعد محافظة جنوب سيناء، لبدء امتحانات شهادات الدبلومات الفنية، والخط العربي، والتربية الخاصة، والتي من المقرر لها الإنطلاق اعتبارًا من الخامس والعشرون من شهر مايو الجاري 2025، والثانوية العامة اعتبارًا من العاشر من يونيو 2024 للعام الدراسي 2024/2023.

ووجه المحافظ، بتكثيف الإجراءات الأمنية لكافة اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية بالمحافظة.

الإجراءات الصحية

ووجه محافظ جنوب سيناء، باتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة وتوفير طبيب داخل كل لجنة مع إسعاف مجهز على مستوي عال إضافة لسيارة مطافئ خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات. مع عدد من الهيئات والمديريات الأخرى.

انقطاع الكهرباء

وأكد على شركة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وأيضا مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات وأوراق الإجابة، والخبز المدعم المنتدبين لأعمال الامتحانات.