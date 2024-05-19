إحالة رئيس لجنة ومراقب أول للتحقيق بعد تسريب امتحان العلوم بالفيوم 

أحال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رئيس إحدى اللجان بمدرسة تعليم أساسي تابعة لإدارة إطسا التعليمية، والمراقب الأول، للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

جاء ذلك بعد تداول ورقة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 الفصل الدراسي الثاني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد.

وجاء قرار محافظ الفيوم بناءً على المذكرة التي عرضتها الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بهذا الشأن، خلال اطمئنان السيد المحافظ على انتظام سير أعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، وضمان الالتزام والانضباط داخل اللجان.

واكد محافظ الفيوم، على ضرورة الانضباط التام داخل كافة اللجان، ومنع أي حالات غش، والتأكد من سير الامتحانات بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الطلاب، لافتاً إلي أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون فيما يخص الإجراءات واللوائح المنظمة لسير الامتحانات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين على حد سواء

مدير تعليم الفيوم تتفقد إمتحانات الشهادة الإعدادية

وفي سياق متصل قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، صباح اليوم الأحد بمتابعة سير امتحانات الشهادة الاعدادية في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2023م وذلك بعدد من اللجان ، ومنها لجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة ، ولجنة مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية ، ولجنة مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات ، وذلك للوقوف علي الإجراءات اللازمة لانضباط امتحانات الشهادة الإعدادية ، والتأكد من توافر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

واطمأنت الدكتورة أماني قرني خلال الجولة علي توافر كافة سبل الراحة للطلاب والتأكد من تحقيق الإنضباط داخل وخارج لجان الإمتحانات حفاظاً علي تركيز الطلاب مؤكدة على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ ، ونظافة اللجان ، والالتزام بمواعيد تسليم أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة صباحا.

وأكدت وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات ، وعدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين والمشرفين على أعمال الامتحانات التليفون المحمول ، وكذلك ضرورة التواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بالإدارة التعليمية ، والغرفة الرئيسية بالمديرية ، وذلك للتدخل الفورى وحل أى عقبات تواجه العملية الامتحانية.