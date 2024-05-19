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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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باحثة سياسية: الأوضاع في غزة كارثية نتيجة استمرار المخططات الإسرائيلية

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

أكدت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية من رام الله، أن الأوضاع على الأرض في قطاع غزة هي كارثية و"كارثية بامتياز" نتيجة استمرارية المخطط الإسرائيلية في تنفيذ مهامها الميدانية والعسكرية في قطاع غزة، وهناك استمرار لتنفيذ عملية دخول رفح الفلسطينية،  مشددة على أن الأوضاع في قطاع غزة "كارثية" نتيجة استمرارية المخططات الإسرائيلية في تنفيذ مهامها الميدانية والعسكرية في القطاع.

العمليات العسكرية مدينة رفح الفلسطينية

وشدد "حداد"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الاستمرار أيضا في عملية الدخول إلى مدينة رفح الفلسطينية، موضحًا أن هناك قرابة 80 ألف مواطن فلسطيني نازح من رفح الفلسطينية إلى خان يونس والمواصي والمدن الأخرى.

وأشار إلى أنه إضافة إلى استخدام سياسة الحصار على المقاومة الفلسطينية حتى إنهائها بشكل كلي، وأيضا محاولة إطالة الحرب بشكل متعمد من جانب الطرفين، وخاصة من قبل نتنياهو وحكومته المتطرفة.


وأوضح أن رئيس مجلس الحرب الإسرائيلي وبيني جانتس، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدة مطالب أولها عملية تبادل الأسرى، وإخراج الرهائن الإسرائيليين، وإنهاء حركة حماس، وإيجاد خطة استراتيجية لهذ الحرب، ويتقدم باستقالته، وهذا يعبر عن الانقسامية في الداخل الإسرائيلي.

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