باحثة: المقاومة الفلسطينية أمام خيارين الآن

قالت الدكتورة تمارا حداد، كاتبة وباحثة سياسة من رام الله، إن المقاومة الفلسطينية أمام خياران الآن، إما الاستشهاد أو الاستمرار في هذه المعاركة العسكرية.

وتابعت “حداد” خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية لا تريد أن يسجل في تاريخها الاستسلام؛ لذلك حتى هذه اللحظة هي مازالت مستمرة وليست في حالة من الترف في اتخاذ القرار والخيارات المطروحة.

وأضافت أن هناك حصار من قبل القوات الإسرائيلي على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن إسرائيل تستخدم الآن أسلوب المحاصرة ضد المقاومة الفلسطينية، وتحاصرها في منتصف قطاع غزة وتقوم إسرائيل بضرب المقاومة أو تعزيز التجويع.

وواصلت حداد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم أيضًا المحاصرة في رفح الفلسطينية، لافتة إلى أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لم تعطي أي نتائج للاستسلام، وهي مستمرة في الرد على العدوان الإسرائيلي.

وأتمت تصريحاتها، قائلة إن هناك عدو يتحدى عملية استمرارية المقاومة في قطاع غزة وهو ما ينعكس على الضحية وهو الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن إسرائيل تعزز نظريتها وإعادة الحكم العسكري الانتقالي بإنهاء الحكم لحركة حماس وإبعاد السلطة الوطنية الفلسطينية، لافتة إلى أن الانقسامات داخل إسرائيل بين نتنياهو وجالانت هو بشأن الحديث عن اليوم الثاني من الحرب.

ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35303 منذ اندلاع الحرب:

في سياق آخر، كانت أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الجمعة، بأن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة ارتفعت إلى 35303 قتلى منذ السابع من أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر راح ضحيتها 31 قتيلًا و56 جريحًا، على الأقل، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 79261 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة شهور.

ولفتت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.