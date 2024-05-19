تطوير منطقة كوبري أبو طبل بمنيا القمح بتكلفة 102 مليون جنيه

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على متابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال، لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة، طبقاً للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال تطوير وتوسعة منطقة كوبري أبو طبل،والتي تشمل انشاء كوبري القليوبي وكوبري أبو الأخضر وانشاء حوائط ساندة وتغطية 500 متر بترعة المدير وذلك بتكلفة اجمالية 50 مليون جنية، حيث تعد المنطقة محوراً مرورياً هاماً يربط بين مدينة منيا القمح وقرية شلشلمون ومركزي مشتول السوق وبلبيس.

أطمأن المحافظ على معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات على مصرف القليوبي بطول 28 متر وعرض 10 أمتار، مشدداً على إسراع الخطى في تنفيذ الأعمال ودخول الكوبري الخدمة الفعلية طبقاً للجداول الزمنية المحددة مع الإلتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ.

كما تفقد محافظ الشرقية كوبري السيارات على بحر أبو الأخضر بطول 39 متر وعرض 8 أمتار، وذلك بعد أن تم الانتهاء من جميع الأعمال به، للمساهمة في تخفيف حدة الزحام بالمنطقة، ليؤكد المحافظ أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة بالتوسع في انشاء كباري علوية وأنفاق مشاه جديدة، تساهم في السيولة المرورية المطلوبة، وتعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدن المحافظة

التقى المحافظ بالمواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية، وكذلك لمشاكلهم على الطبيعة، موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة.

وحرص المحافظ على متابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بالطريق الدائري الجديد بمنيا القمح بطول 2.8 كم مزدوج وبتكلفة اجمالية 51 مليون و980 ألف جنيه، والمنفذ بمعرفة جهاز تعمير سيناء ليربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق ومنيا القمح وبنها،وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة بخلق محاور مرورية جديدة تساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وخاصة أوقات الذروة.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق، وتمت الإشارة إلى أن الطريق مكون من حارتين بعرض 10 متر بكل اتجاه تشمل 7 متر اسفلت و1.5 متر طبان من الجانبين، وتم الإنتهاء من إنشاء حوائط ساندة من الدبش على جانبي مصرف منيا القمح بطول 1700 متر، وجاري الانتهاء من أعمال الرصف التوسعة بالمرحلة الأخيرة من الطريق، وذلك لفتحه أمام حركة السيارات والاستفادة منه كمحور مروري جديد يُساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين.

وأطلع محافظ الشرقية على المقترح المقدم من رئاسة المركز بالتنسيق مع إدارة المرور بإقامة U-turn (دوران للخلف) أمام القادمين من الطريق الدائري القديم، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي الطريق.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، وذلك للتعرف معدلات الأداء ونسب التنفيذ، ودفع عجلة العمل بها لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية، لتعود بالنافع والفائدة على المواطنين.