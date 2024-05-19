ضبط شخصين لقيامهما بقتل تاجر بسبب خلافات الجيرة ببورسعيد

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الجنوب ببورسعيد من إحدى المستشفيات بإسقبالها جثة تاجر ماشية – مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح طعنى.

بالإنتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول تاجر ماشية "توفى متأثراً بإصابته"، وطرف ثان شخصين "أحدهما مصاب بجرح طعنى وتم حجزه بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تبادلوا خلالها التعدى بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم فحدثت الإصابات المُشار إليها والتى أودت بحياة المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأخير، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشد عن السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية الإسماعيلية ، من ضبط طالب لاتهامه بقتل صديقه وسرقة هاتفه المحمول، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت مديرية أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مركز شرطة القصاصين، يفيد بورود بلاغًا من مزارع – مقيم بدائرةالمركز، بتغيب نجله "طالب" عن مسكنه.

وبالفحص وإجراء التحريات، توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة صديق المتغيب (طالب- مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، بغرض السرقة حيث قام بإصطحاب المتغيب لمنزله والتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته ما أسفر عن مصرعه في الحال، وإستولى على هاتفه المحمول، وأرشد المتهم عن الأداة المستخدمة فـى الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد، من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، وبها جروح متفرقة بالجسم.

بالإنتقال والفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة حداد "له معلومات جنائية" لقيامه بالتعدى على المجني عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة لوجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بور سعيد من ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة في الحادث، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.