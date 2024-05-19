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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شروط التقديم لمسابقة التأليف المسرحي بالمهرجان المصري

مسابقة التأليف المسرحي
مسابقة التأليف المسرحي بالمهرجان المصري

أعلن مهرجان المسرح المصري في دورته السابعة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، عن شروط التقديم والمشاركة في مسابقة التأليف المسرحي والتي سيطلقها المهرجان هذه الدورة باسم الكاتب الراحل الدكتور علاء عبد العزيز.

وتم فتح باب التقديم بالنصوص بداية من الجمعة الماضي، وحتي الأربعاء 5 يونيو، ولن تلقي إدارة المهرجان أي اعتبار للنصوص التي ترد لها بعد هذا التاريخ ، والمسابقة مفتوحة أمام كتاب المسرح المصريين من كل محافظات جمهورية مصر العربية.

 

وجاءت شروط التقديم لمسابقة التأليف المسرحي كالتالي :-

 

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عام، والمسابقة متاحة باللغتين العامية والفصحى.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد فاز في هذه المسابقة من قبل.

- ألا يكون النص المتقدم قد فاز بأية جائزة من أي جهة أو مسابقة بأي مهرجان .

- ألا يكون قد تم تقديم النص على المسرح بشكل احترافي وأن يكون تأليفاً أصيلا غير مأخوذ عن نص آخر او مترجم.

- ألا يقل عدد صفحات النص المسرحي عن 20 صفحة مقاس (A4) منسوخة على الكمبيوتر.

- أن يكون حجم النص ( فونت 14 ).

- ألا يكتب المتسابق اسمه على النص المقدم، ولا يحق للمتقدم الاشتراك بأكثر من نص.

- تستبعد الأعمال غير الملتزمة بشروط المسابقة.

- التقديم سيكون (أون لاين) عبر الموقع الرسمي للمهرجان القومي لمسرح المصري.

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