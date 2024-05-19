تفاصيل فوز جامعة المنصورة بمسابقة “هالت برايز العالمية” (فيديو)

أكد الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة، حصد فريق الجامعة، المركز الأول على مستوى الجمهوية في مسابقة “هالت برايز العالمية” بمشاركة 24 فريقا من مختلف الجامعات، مؤكدًا أنه تأهل إلى المنافسة العالمية في لندن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الأحد، أن المسابقة عالمية تستهدف مشاريع اجتماعية استثمارية للطلاب الجامعيين وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

أهداف مسابقة هالت برايز العالمية

وأوضح أن المسابقة تختار كل عام هدفا من أهداف التنمية المستدامة وتحاول ترسيخ الابتكار والإبداع لدى الطلاب، وبمناسبة مرور 15 عاما على تدشين المسابقة، فإن المسابقة أتاحت للطلاب هذا العام كل أهداف التنمية المستدامة حتى يقدم الطلاب أهدافا ابتكارية ومشاريع استثمارية فيها.

وتابع: "من بين شروط الفوز، أن تكون الفكرة قابلة للتطبيق، وفريق جامعة المنصورة أعد تطبيقا لغير الناطقين حتى يتواصلوا مع اختصاصي إلكتروني يعلمهم النطق، وهذا التطبيق فيه 12 ألف كلمة معينة هدفه التعامل عن بعد مع غير الناطقين، ويستخدم تقنية موشن جرافيك بالإضافة إلى تمارين افتراضية، وغيرها من الخدمات".