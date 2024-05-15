رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار

استقبل الدكتورشريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم ، الدكتورعيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك خلال مشاركته في اللقاء الذي تنظمه كلية التربية جامعة المنصورة بالتعاون مع البيت العربي لتعليم الكبار

بحضور الدكتورمحمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور على عبد ربه عميد كلية التربية، الدكتورعبد الله على وكيل الكلية لشئون البيئة، الدكتور أسماء الهادى مدير مركز جامعة المنصورة لتعليم الكبار، محمد سالم مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالدقهلية.

تناول اللقاء الحديث عن جهود جامعة المنصورة المتميزة على مستوى الجامعات متمثلة فى مركز محو الأمية وتعليم الكبار وعدد الأميين الذين تم محو أميتهم، للقضاء على الأمية.

وأكد الدكتورشريف يوسف خاطر أن محو الأمية هى قضية قومية هامة يجب تكاتف الجميع لحلها والقضاء عليها لأن تزايد نسبة الأمية يعتبر عقبة أمام أى تنمية لذا تولى القيادة السياسية أهمية كبيرة للقضاء على هذه المشكلة ويقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كافة سبل الدعم للقضاء على الأمية بكافة أشكالها لتحقيق التنمية المستدامة بالدولة المصرية، واستعرض مجهودات الجامعة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجا وقوافل الجامعة إلى القرى المستهدفة بالمحافظة لمحو الأمية بها بعد عمل حصر فعلى للأعداد وتوجيه الطلاب إليهم لمحو أميتهم والوصول إلى قرى خالية من الأمية، وتشجيعا للطلاب للمشاركة فى هذا العمل الهام تقدم الجامعة مكافآت تحفيزية لهم.

وشدد على ضرورة متابعة من تم محو أميتهم لرفع قدراتهم التعليمية والثقافية والفكرية.

وأكد الأستاذ الدكتور عيد عبد الواحد أن جامعة المنصورة شريك أساسي للهيئة في المشروع القومي لمحو الأمية، وأن الهيئة تقدم الدعم الكامل لجامعة المنصورة للقيام بدورها في المشروع القومي بمشاركة طلاب الجامعة.

كما أشاد بما حققه طلاب الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية ومحو أمية أكثر من 12 ألف مواطن خلال التقرير الأخير للهيئة.

مشيرا أن محو أمية المواطن متطلب قومى ويمكنه من التعايش مع البيئة الرقمية وتحقيق الاستفادة من الخدمات الرقمية والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن.

كما أكد على أهمية الانتقال من تعليم الكبار الى التعليم المستمر.