طلاب الإعدادية الازهرية يؤدون امتحان التفسير والحديث بالإسماعيلية

أدى طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية اليوم الاحد الامتحانات في مادتي تفسير وحديث والدراسات الاجتماعية وذلك في رابع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية فيما ادى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان اليوم في مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .وذلك وسط اجراءات امنية واستعدادات مشددة على مستوى الإدارات التعليمية الازهرية بمحافظة الإسماعيلية.

وقام الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بتفقد عدد من اللجان في الامتحانات التي انطلقت الاربعاء الماضي وتستمر حتى ٢٢ مايو من الشهر الجاري .وأكد انتظام سير العملية الامتحانية بهدوء ويسر في اللجان على مستوى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة .

وتفقد الدكتور السيد عاقل البنان، مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية وشهادات القراءات، بمعهد الضبعية الابتدائي، ولجنة معهد فتيات عين غصين الإعدادي، وتضم معها معهد عين غصين الابتدائي، مؤكدا أن أعمال الامتحانات لم تشهد أي شكاوى منذ بدايتها حتى الآن، مشددًا على رؤساء اللجان ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، ‏وضبط لجان الامتحانات، ومتابعة الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، وكذلك العمل ‏على توفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين.

وأعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الازهرية مؤخرا اتمام كافة الإستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الشهادتين الإبتدائية، والإعدادية حيث تم تجهيز اللجان الامتحانية بالمعاهد الازهرية المنتشرة بالمحافظة لاستقبال امتحانات الشهادات العامة والتي تتم على مستوى الجمهورية مؤكدا على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المنطقة، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات باللجان الامتحانية ، والتأكد من تأمين وصول الأسئلة إلى مقار الامتحانات في وقتها المحدد لها.

وأكد خلال اجتماعه، على ضرورة توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، وضرورة فرض الانضباط وعدم السماح بالغش.مشيرا أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، والتواصل والرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.

وأنهى طلاب النقل الثانوى بقسميه العلمي والأدبى أمتحانات نهاية العام الدراسي الخميس الماضي .فيما أنهى طلاب صفوف النقل الابتدائي والاعدادي امتحاناتهم في اول الشهر الجاري .