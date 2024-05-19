تعطيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فضح الرواية الإسرائيلية (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن زيارة العديد من مسؤولي الجمعيات الأممية، خصوصًا الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش، والعديد من الهيئات الدولية إلى معبر رفح البري، كان له مردود كبير وتأثير على الكثير من دول العالم، ونقل ما يحدث في إسرائيل، مشيرًا إلى أن مشاهدة المصابين والجرحى في الجانب الفلسطيني، بالإضافة إلى تعطيل دخول المساعدات الإنسانية من السلطات الإسرائيلية كان سببًا في فضح الرواية الإسرائيلية.

حشد رأي عام دولي في فضح الرواية الإسرائيلية

وأوضح “عماد الدين حسين”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر تمكنت من حشد رأي عام دولي كبير ساهم في فضح الرواية الإسرائيلية، مؤكدًا أن ما يُمكن إسرائيل من شن حملات إعلامية ودبلوماسية شعواء ضد الدولة المصرية.

وأشار إلى أن مصر انحازت إلى ضميرها الإنساني وإخلاصها للشعب الفلسطيني، موضحًا أن مصر كان يمكنها ألا تساند القضية وتحصل على مغانم من الغرب خلف ذلك ولكنها لم تفعل، مؤكدًا أن الأمر يتعلق برفض مصر تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة العربية بالبحرين، كانت واضحة ومحددة للثوابت المصرية وفاضحة للسلوك الإسرائيلي العدواني تجاه الحرب على قطاع غزة.

الرواية الإسرائيلية

وتابع: “إسرائيل زرعت بذور تطرف وعنف في المنطقة لسنوات طويلة”.