باحث بـ"المصري للفكر": انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا مثلت ضغط على إسرائيل

أكد الباحث محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات ، أن الدولة المصرية منذ الـ 7 من أكتوبر وحتى الآن اتخذت خطوات واضحة وسريعة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تحركات مصر تتمثل بشكل أساسي في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، والجهود تتمثل في الانضمام للدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، كما أن مصر أوقفت التعاون مع إسرائيل بشأن معبر رفح البري، وذلك بعد سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا

وأشار "عبدالرازق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، وسارة سراج، ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ليمثل ضغط وتأثير كبير على دولة الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات، مؤكدًا أن الانضمام لهذه الدعوى يمثل اثقال للدعوى والتأثير الكبير على إسرائيل، كما أن مصر ستقدم العديد من الأدلة والبراهين التي تدين إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو الأمر التي تتحسب له إسرائيل بشكل كبير، منوهًا بأن ذلك يعد سببًا في الأكاذيب والشائعات التي تروجها وسائل الإعلام الإسرائيلي، بأن مصر عدلت عن قراراها بالإنضمام للدعوى وهو ما يشير على حجم الضغوط على إسرائيل بشأن هذه الدعوى.

وأوضح أن الجهود المصرية المبذلة بشأن القضية الفلسطينية كبيرة جدًا، مشددًا على أن الداخل الإسرائيلي يشهد فرقة كبيرة بين التيارات الإسرائيلية، مؤكدًا أن كل التحركات المصرية الأخيرة هي أمور زادت من الضغط على إسرائيل.