عاجل
بعد عملية تتبع.. حزب الله يقضي على جنود الاحتلال في موقع المالكية
الأحد 19 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

باحث بـ"المصري للفكر": انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا مثلت ضغط على إسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أكد الباحث محمد عبدالرازق، الباحث  بالمركز المصري للفكر والدراسات ، أن الدولة المصرية منذ الـ 7 من أكتوبر وحتى الآن اتخذت خطوات واضحة وسريعة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تحركات مصر تتمثل بشكل أساسي في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، والجهود تتمثل في الانضمام للدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، كما أن مصر أوقفت التعاون مع إسرائيل بشأن معبر رفح البري، وذلك بعد سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا 

وأشار "عبدالرازق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، وسارة سراج، ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ليمثل ضغط وتأثير كبير على دولة الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات، مؤكدًا أن الانضمام لهذه الدعوى يمثل اثقال للدعوى والتأثير الكبير على إسرائيل، كما أن مصر ستقدم العديد من الأدلة والبراهين التي تدين إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو الأمر التي تتحسب له إسرائيل بشكل كبير، منوهًا بأن ذلك يعد سببًا في الأكاذيب والشائعات التي تروجها وسائل الإعلام الإسرائيلي، بأن مصر عدلت عن قراراها بالإنضمام للدعوى وهو ما يشير على حجم الضغوط على إسرائيل بشأن هذه الدعوى.

 

وأوضح أن الجهود المصرية المبذلة بشأن القضية الفلسطينية كبيرة جدًا، مشددًا على أن الداخل الإسرائيلي يشهد فرقة كبيرة بين التيارات الإسرائيلية، مؤكدًا أن كل التحركات المصرية الأخيرة هي أمور زادت من الضغط على إسرائيل.

مواد متعلقة

"القومي للمرأة": التطبيقات الذكية للنقل لا مفر منها.. وإلغاء الرحلة مؤشر خطر

محامي ضحية عصام صاصا:"اترافع متطوعًا ولن أحصل على مقابل.. والدية حق شرعي"

صاحب متحف مقتنيات الزعيم: أعشق عادل إمام وبعت سيارتي لجمع الأرشيف

وزير الخارجية الأسبق: مخرجات القمة العربية تلقي بأعباء على الدبلوماسية العربية

متحدث الحكومة: "تصدير العقارات" للأجانب بالدولار والتحويل عبر الجهاز المصرفي

جانتس: الخطة يتعين أن تضع رؤية ما بعد الحرب لحكم غزة

نصائح لمواجهة الرهبة والخوف من الامتحانات في نهاية العام الدراسي.. فيديو

مدير "القاهرة للدراسات": زيارات رئيس الوزراء للمصانع تبعث برسالة هامة 
الجريدة الورقية