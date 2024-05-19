مشاريع تخرج لعلاج حصوات الكلى والكحة والسمنة والنحافة لطلاب صيدلة سوهاج

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مناقشة مشروع تخرج النواتج الطبيعية للدفعة الثامنة بكلية الصيدلة الخاص بقسم العقاقير، بحضور كلاً من الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والدكتور علام محمد عبدالمنعم القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور محمد صلاح الدين، والدكتور ممدوح فوزي وكلاء الكلية، والدكتور مصطفى أبو العز المشرف الأكاديمي للإتحاد المصري لطلاب صيدلة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، وذلك بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأشاد النعماني، بما شاهده من مشاربع للطلاب والذين قاموا بإنتاج مستحضرات صيدلية مصنعة يدوياً من مواد طبيعية 100%، بإستعمال الزيوت العطرية الطيارة والزيوت الغير طياره وشمع العسل، وزبدة الشيا ومستخلصات النباتات الطبية، وزيوت الزيتون وغيرها، والتي تم إستخلاصها داخل معامل الكلية وإعداد الصورة النهائية لها، وذلك في إطار مزج خبراتهم مع ما يتم تدريسه في قسم العقاقير، بالإضافة إلي إجراء عدة أبحاث علمية عن العديد من المنتجات، مقدماً شكره الي أعضاء هيئة التدريس بالكلية على مجهوداتهم ودورهم في نقل علمهم وخبراتهم للطلاب، متمنياً للطلاب دوام التوفيق والنجاح والاستمرار في تلقي العلم وتطوير مهاراتهم في المجال الصيدلي.

وأوضح الدكتور علام عبد المنعم، ان الكلية تتميز بوجود طلاب على مستوي عالي من المهارة والكفاءة قادرين علي المنافسة محلياً ودولياً، مؤكداً على دور كلية الصيدلة في دراسة المشكلات الصحية واقتراح الحلول العلمية المناسبة، داعياً الطلاب الي الإطلاع على كل جديد لمواكبة التقدم الهائل في المجال الصيدلي.

مشروع تخرج لمنتج دوائي بصورة نهائية

وقال الدكتور محمد صلاح الدين، إن طلاب الفرقة الرابعة بقسم العقاقير قاموا بعمل مشروع تخرج لمنتج دوائي بصورة نهائية، معتمداً على أسلوب علمي، وذلك بناءً على ما تم دراسته للطلاب في قسم العقاقير خلال الأربع سنوات الدراسية، كما قاموا بصناعة مستحضرات لحصوات الكلى، وكريمات لعلاج البواسير، وأدوية شراب لعلاج الكحة وعسر الهضم، إلى جانب أدوية فاتحة للشهية وأخرى لعلاج السمنة، وذلك بمستخلصات طبيعية وغير موجودة بالسوق الدوائية من قبل.

وذكرت الدكتورة هبة على حسن المدرس بقسم العقاقير أنه تم تصميم نشرات داخلية تعريفية لجميع المشروعات، تضم جميع المعلومات الخاصة بالمنتج من أعراض جانبية، وجرعات مناسبة وتداخلات دوائية أو محاذير الإستخدام.