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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بدء فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري بحضور وزير الإسكان

مؤتمر أخبار اليوم
مؤتمر أخبار اليوم العقاري

انطلقت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري الرابع، اليوم الأحد 19 مايو 2024، تحت عنوان العقار وصناعة التنمية،  تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة،  عدد كبير من كبار رجال الأعمال و المطورين لمناقشة تحديات القطاع العقاري المحلي، والعقبات التي تقف في طريق التصدير.

ومن جانبهم أكد مطورو العقارات خلال النعقاد الجلسان التمهيدية أن التمويل يمثل مشكلة ملحة للسوق العقارية حاليًا، بعدما ارتفعت الفائدة البنكية لتصل إلى 30%، الأمر الذي يتطلب إزالة القيود أمام التمويل العقاري بتمويل الوحدات قيد الإنشاء، وتعزيز دور الصناديق والبورصة العقارية.


 

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