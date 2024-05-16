وزارة الشباب: قطار المراجعات النهائية لطلاب الإعدادية و الثانوية يصل الفيــوم وأسيــوط

في ثاني جولاته..وتحت شعار " الجمهورية الجديدة ٠٠ العلم والعمل"

اتجه قطار المراجعات النهائية لطلاب الإعدادية و الثانوية الي محافظتي الفيــوم وأسيــوط ، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية ، للعام الـحادي عشر علي التوالي ، داخل قرى المبادرة الرئاسية« حياة كريمة» ومحافظات الصعيد والحدودية ، علي مدار اليوم الخميس وغدًا الجمعة.



جاء برعاية الدكتور مصطفى مدبولى ؛ رئيس مجلس الوزراء ، وتحت شعار " الجمهورية الجديدة ٠٠ العلم والعمل" ،

وشارك في المراجعات النهائية بمركز طامية في محافظة الفيوم 1200 طالبًا وطالبة داخل ( المدرسة الإعدادية للبنين القديمة ، قاعة مركز شباب المدينة) .

كما شارك في المراجعات النهائية بمركز البداري في محافظة أسيوط 1100 طالبًا وطالبة داخل ( المدرسة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية ، قاعة الملكة ) .

من جانبه ، أشاد الدكتور أشرف صبحي _ وزير الشباب والرياضة، بإقبال الطلاب وحرصهم على المشاركة بالقوافل ، والإستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين على أيدِ خبراء المواد التعليمية ، وأهمية تنظيم القوافل التعليمية ودورها في الحد من الدروس الخصوصية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

وثمن «صبحي » بالنهج الذي تتبعه الوزارة مع الجهات الشريكة ،لتعزيز إستدامة مشروع القوافل التعليمية بالتواصل المستمر مع الأستاذ سيد مصطفي ، مدير تحرير الأهرام المسائي والمشرف العام علي المشروع القومي ، حيث تستهدف هذا العام الوصول لــ300 الف طالبًا وطالبة ، وأن الوزارة تهيئ كافة سبل النجاح لإفادة اكبر عدد من الطلاب بالمحافظات المستهدفة .

كما وجه سيادته ، جميع القائمين علي التنفيذ، إستمرار تفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات ، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الادارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع .

وتستكمل الوزارة مراجعات القوافل التعليمية في محافظتي مطروح والدقهلية علي النحو التالي :

- مراجعات القوافل التعليمية في محافظة مطروح: يتم تنظيمها يومي الخميس والجمعة الموافق 23 و24 مايو.

- مراجعات القوافل التعليمية في محافظة الدقهلية: يتم تنظيمها يومي الخميس والجمعة الموافق 30 و31 مايو.



