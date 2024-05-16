الخميس 16 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

في ثاني جولاته..وتحت شعار " الجمهورية الجديدة ٠٠ العلم والعمل"

وزارة الشباب: قطار المراجعات النهائية لطلاب الإعدادية و الثانوية يصل الفيــوم وأسيــوط

فعاليات وزارة الشباب
فعاليات وزارة الشباب

اتجه قطار المراجعات النهائية لطلاب الإعدادية و الثانوية الي  محافظتي الفيــوم وأسيــوط ، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني  والتنمية المحلية ، للعام الـحادي عشر علي التوالي ،  داخل قرى المبادرة الرئاسية« حياة كريمة» ومحافظات الصعيد والحدودية ،  علي مدار اليوم الخميس وغدًا الجمعة.

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جاء برعاية الدكتور مصطفى مدبولى ؛ رئيس مجلس الوزراء ، وتحت شعار " الجمهورية الجديدة ٠٠ العلم   والعمل" ، 
وشارك في المراجعات النهائية بمركز طامية في محافظة الفيوم  1200 طالبًا وطالبة داخل  ( المدرسة الإعدادية للبنين القديمة ، قاعة مركز شباب المدينة) .

كما شارك في المراجعات النهائية بمركز البداري في محافظة أسيوط 1100 طالبًا وطالبة داخل ( المدرسة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية ، قاعة الملكة ) .

من جانبه ، أشاد الدكتور أشرف صبحي _ وزير الشباب والرياضة، بإقبال الطلاب وحرصهم  على المشاركة بالقوافل ، والإستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين على أيدِ خبراء المواد التعليمية ، وأهمية تنظيم القوافل التعليمية ودورها في الحد من الدروس الخصوصية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

وثمن «صبحي »  بالنهج الذي تتبعه الوزارة مع الجهات الشريكة ،لتعزيز إستدامة مشروع القوافل التعليمية بالتواصل المستمر  مع الأستاذ سيد مصطفي ، مدير تحرير الأهرام المسائي والمشرف العام علي المشروع القومي ، حيث تستهدف هذا العام  الوصول لــ300 الف طالبًا وطالبة ، وأن الوزارة تهيئ كافة سبل النجاح لإفادة اكبر عدد من الطلاب  بالمحافظات المستهدفة .

كما وجه سيادته ، جميع القائمين علي التنفيذ،  إستمرار تفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات ،  من خلال تطبيق  تقنية زووم لجميع الادارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع .

وتستكمل الوزارة مراجعات القوافل التعليمية في محافظتي مطروح والدقهلية علي النحو التالي :

- مراجعات القوافل التعليمية في محافظة مطروح: يتم تنظيمها يومي الخميس والجمعة الموافق 23 و24 مايو.

- مراجعات القوافل التعليمية في محافظة الدقهلية: يتم تنظيمها يومي الخميس والجمعة الموافق 30 و31 مايو.

 
 

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