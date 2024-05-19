تعرف على فوائد زيت الزيتون للأطفال الرضع

يعتبر زيت الزيتون من أهم أنواع الزيوت الطبيعيّة وأكثرها استخداماً وفائدة لصحة الطفل الرضيع، حيث تعود شجرة الزيتون تعود إلى قرون بعيدة اعتادت الجدات العربيات استخدام زيت الزيتون، الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، للأطفال الرضع منذ بداية حياتهم.

بينما بدأ استخدامه في الغرب منذ نحو مائة عام، بعد أن تنبهوا لفوائده، سواء للكبار أو الصغار، بجانب الاستخدامات الصحية والغذائية للزيت.

زيت الزيتون والرضع



ويفضل الحصول على زيت الزيتون البِكر المعصور على البارد، للحصول على فوائده بصورة سليمة لتقديمه للرضع.

يقدم زيت الزيتون البكر للرضيع منذ عمر 6 أشهر يمكن للأم أن تبدأ بتقديم زيت الزيتون البكر منذ عمر ستة أشهر؛ وذلك لكي يحصل الطفل الرضيع على فوائده المهمة والكثيرة، ويمكن للأم أن تقدمه للطفل الرضيع بكمية مناسبة بحيث لا تسرف في استخدامه، تقدمه الأم عن طريق إضافته للأطباق التي تعدها للطفل، عند طهو الخضراوات وهرسها، و مع غيرها من أنواع الطعام التي تقدم للطفل الرضيع.

وتدليك الرضيع بزيت الزيتون تدليك الرضيع بزيت الزيتون يعزز صحة الجلد ويشد بشرة الرضيع.

فوائد زيت الزيتون

يساهم في تهدئة الرضيع ويقلل من بكائه.

يُعزز صحة الجلد ويشد بشرة الرضيع وينقّيها ويصفيها.

يخفف من الطفح الجلدي الناتج عن الحفاضات، ويرطب الجلد.

يقلل من شعور الرضيع بالحكة؛ لاحتوائه على حمض الأوليك.

يقوّي وينعم شعر الطفل ويخلصه من القشرة.

يقيه من الإصابة بنزلات البرد والسعال والزكام.

فوائد شرب زيت الزيتون للرضيع شرب الرضيع لزيت الزيتون يعزز صحة جهازه المناعي

يُعزز صحة الجهاز المناعي للرضيع.

يُساهم في تطور الجهاز العصبي لدى الرضيع.

يُعزز صحة القلب والأوعية الدموية وذلك لاحتوائه على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات.

يُساهم في التخلص من الإمساك لدى الرضيع.

يُعزز من نمو الطفل وتطوره، و يزوده بكمية كافية من المغذيات اللازمة لنموه وتطوره.

يمنع من إصابة الطفل بالإمساك أو الإسهال، فهو يعمل على توازن عمل المعدة.