شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس، اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد، والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

جاءت درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم، على النحو التالي:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 42

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 32

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

السويس:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 39

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 39

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 41

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 41

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 42

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 43

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 45

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 45

الأوقاف تطرح شقق سكنية بأسعار رخيصة.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة



أعلنت وزارة الأوقاف عن طرح شقق سكنية لعام 2024، وحددت عدد من الشروط والأوراق المطلوبة لحجز وحدة، إذ تستمر عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عبر الانترنت.

شروط حجز شقق الأوقاف 2024

- تقديم إقرار يفيد بأن المتقدم للوحدة عاين الوحدات السكنية التي توفرها الأوقاف، ووافق على شرائها بحالتها وأوصافها المحددة ومساحتها.

- يحق لهيئة الأوقاف اعتبار العقد مفسوخًا في حالة تأخر المتقدم في سداد أي من المستحقات عليه طبقًا لشروط كراسة شقق الأوقاف 2024.

- يقدم تعهدًا بسداد جميع المصروفات في حالة نقل الملكية الخاصة بالشهر العقاري، والمصروفات الإدارية التي تقررها هيئة الأوقاف، وفقًا لشروط حجز شقق الأوقاف 2024.

- سداد مصروفات صيانة المبنى واستهلاك المياه والغاز والكهرباء.

- إقرار بعدم إدخال تعديلات إلا بعد الحصول على موافقة من هيئة الأوقاف.

- إقرار بسداد أقساط شقق الأوقاف 2024 في ميعادها المحدد.

- موافقة الهيئة بأن المحلات التي يقوم بها الشخص لأغراض تجارية لا تضر بالمصلحة العامة.

الأوراق المطلوبة

- تقديم شهادة مفردات مرتب حديثة للمتقدم لحجز شقق الإسكان 2024.

- وفي حالة عمل الزوجة، يجب تقديم شهادة مفردات مرتب حديثة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم لحجز شقق الأوقاف 2024.

- في حالة أن يكون المتقدم متزوجًا؛ فعليه تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للزوجة.

- نسخة من قسيمة عقد الزواج.

- إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز – مياه) بمحل السكن الحالي.

- إيصال سداد مقدم حجز شقق الأوقاف 2024.



