الأرصاد تُحذر من استمرار موجة الحر.. درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، إذ أصدرت تحذيرا لـ المواطنين من استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء غدا .

وتتوقع الأرصاد استمرار موجة الحر الشديدة على أغلب الأنحاء، بداية من الأحد 19 مايو، حتى يوم الجمعة 24 مايو 2024.

الظواهر الجوية

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الأحد، نهارا طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، وليلا وفي الصباح الباكر طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية.

حالة البحر المتوسط

تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيها من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

الأرصاد تناشد المواطنين

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام أغطية الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه، خلال موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 24

العاصمة الإدارية 38 23

6 أكتوبر 38 22

بنهــــا 38 23

دمنهور 36 22

وادي النطرون 37 22

كفر الشيخ 38 23

المنصورة 38 22

الزقازيق 38 23

شبين الكوم 37 22

طنطا 37 22

دمياط 29 23

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 22

العريش 31 18

رفح 31 18

رأس سدر 39 25

نخل 36 17

كاترين 32 13

الطور 37 26

طابا 35 24

شرم الشيخ 39 27

الإسكندرية 34 22

العلمين 34 21

مطروح 37 22

السلوم 40 21

سيوة 42 24

رأس غارب 38 26

الغردقة 39 27

سفاجا 39 26

مرسى علم 39 27

شلاتين 38 25

حلايب 34 24

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 23

الفيوم 41 24

بني سويف 41 24

المنيا 41 25

أسيوط 42 25

سوهاج 43 26

قنا 44 26

الأقصر 45 27

أسوان 45 28

الوادي الجديد 44 27

أبوسمبل 44 28