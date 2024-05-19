قوات الاحتلال تداهم مدينة نابلس وتقتحم عددًا من الأحياء فجر اليوم

داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، مدينة نابلس واقتحمت عددا من الأحياء والمحال التجارية والمنازل.

وأفادت مصادر محلية لــ"وفا" بأن عددا من الجيبات الاحتلالية داهمت مدينة نابلس، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع "دورن"، حيث اقتحم الجنود عدة متاجر ومحال صرافة وفتشوها واستولوا على بعض محتوياتها.

وتركزت عمليات الاقتحام في شارع رفيديا، وفي منطقه المعاجين، ووغيرها من الأحياء.

وتحدثت المصادر عن أن مواجهات دارت بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السم المسيل للدموع، وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.