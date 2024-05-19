الأحد 19 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| قوات الاحتلال تعتقل شابا شرق طولكرم فجر اليوم

اعتقال شاب فلسطيني
اعتقال شاب فلسطيني

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، شابا من ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، وفقًا لـ"وفا".

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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

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الأمم المتحدة: لا مكان آمن لأحد في غزة

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فادي عنبص بعد مداهمة منزله في الضاحية، في الوقت الذي داهمت فيه منزل المواطن أحمد عواد، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته

استشهد عدد من المواطنين بينهم صحفي، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في سلسلة غارات وقصف مدفعي كثيف طال مخيمات النصيرات والبريج وجباليا، وبيت لاهيا ومدينتي رفح وغزة.

وأفاد مراسلونا باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين في غارة على منزل شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد الصحافي عبد الله النجار، بعد استهدافه من طائرات الاحتلال في جباليا البلد.

 

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