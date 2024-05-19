عاجل| قوات الاحتلال تعتقل شابا شرق طولكرم فجر اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، شابا من ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، وفقًا لـ"وفا".

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فادي عنبص بعد مداهمة منزله في الضاحية، في الوقت الذي داهمت فيه منزل المواطن أحمد عواد، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته

استشهد عدد من المواطنين بينهم صحفي، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في سلسلة غارات وقصف مدفعي كثيف طال مخيمات النصيرات والبريج وجباليا، وبيت لاهيا ومدينتي رفح وغزة.

وأفاد مراسلونا باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين في غارة على منزل شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد الصحافي عبد الله النجار، بعد استهدافه من طائرات الاحتلال في جباليا البلد.