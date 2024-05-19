أبو الدهب: أتمنى لحاق معلول بمباراة الإياب أمام الترجي

تمنى محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، أن تكون إصابة علي معلول لاعب الأهلي بسيطة حتى يستطيع المشاركة في لقاء الإياب أمام الترجي التونسي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والترجي التونسي، التي جمعتهما مساء السبت، على ستاد حمادي العقربي في رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "أتمنى أن تكون إصابة علي معلول بسيطة، حتى يستطيع المشاركة في لقاء الإياب السبت المقبل".

وأضاف: "في حالة غياب علي معلول سيكون كريم فؤاد البديل الأقرب للتواجد في مركز الظهير الأيسر".

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.