رضا عبد العال: فريق الترجي التونسي "متواضع" فنيا

تحدث رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، عن المستوى الذي ظهر به فريق الترجي التونسي أمام الأهلي أمس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق، إن الترجي التونسي فريق متواضع فنياً، ولم يظهر بالمستوى المنتظر منه.

وأضاف، أن الفريق التونسي لم ينجح في استغلال خروج علي معلول مصابا، ولم يشكل أي خطورة على مرمى الأهلي باستثناء كرة واحدة خلال أحداث اللقاء.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ستاد حمادي العقربي في رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.