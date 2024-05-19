عمرو دياب.. الأبناء والصعود على أكتاف " الهضبة"

يحاول الكثيرون أن يصعدوا سلم النجاح خطوة بخطوة متخطين جميع العقبات والمشاكل التي تواجهم والتي قد تؤخر وصولهم للقمة لسنوات عديدة، ولكن عند وجود داعم قوي يجلس بقمة سلم النجاح قد تصل إليها بكل سهولة بمجرد أن يمد يده إليك ويساعدك على الصعود.

عمرو دياب يدعم ابنه عبد الله

وهو ما يفعله النجم عمرو دياب مع أولاده وآخرهم ابنه عبد الله الذي أصدر أغنيته الجديدة " Karnaby" مع فرقته " koteri" حيث قام الهضبة بنشر مقطع من الأغنية على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام والتي يتخطى عدد متابعيها الـ 28 مليون، ودعا متابعيه للإطلاع على أغنية ابنه الجديدة.

عمره دياب وابنه عبد الله

لتتوالى التعليقات بعدها من كثير من الفنانين والفنانات ومنهم الفنانة منى زكي، حتى أن الكثير من المتابعين لقبه بـ "الهضبة الصغير" ليحصل بكل بساطة على نجاح وشهرة واسعة من خلال اسم والده النجم العالمي.

نور عمرو دياب

ولم يكن عبد الله هو الوحيد الذي يفتخر بوالده فلعمرو دياب أبناء آخرين وهم : أولى بناته "نور" والتي أنجبها من الفنانة شيرين رضا ، وتوأم عبد الله ابنته "كنزي" وآخر بناته "جنى" التي رُزق بها في عام 2002.

الهضبة وابنته نور

فلكل منهما نجاح مختلف وبالطبع يقترن إسم والدهما به ، فإبنته الكبرى نور تعمل في التسويق عبر مواقع التواصل الإجتماعي في لندن ويتابعها ما يفوق الـ 700 ألف متابع ،وابنته الأخرى كنزي يتخطى عدد متابعيها الـ 440 ألف متابع كما حرص والدها على أن تظهر معه في عدد من حفلاته وتعيش هي الأخرى بلندن.

جنى عمرو دياب

وابنته الصغرى جنى عمرو دياب والتي ورثت موهبة الغناء هي الأخرى من والدها وتنشر عبر صفحتها الرسمية بانستجرام مقاطع أثناء غنائها الأغاني الأجنبية وعزفها على الجيتار وسط إشادات كثيرة بصوتها العذب ومطالبات بالغناء باللغة العربية أيضًا ،وتخطى عدد متابعيها على انستجرام النصف مليون متابع وتعيش مع أخوتها بلندن أيضًا، والأكيد أن الآلاف من متابعين كل من نور وعبد الله وكنزي وجنى من عشاق النجم عمرو دياب ومتتبعي أخباره، وذلك من أسباب أنهم أصبحوا نجوم على السوشيال ميديا .

كنزي وجنى بنات الهضبة عمرو دياب

كنزي عمرو دياب مع والدها على خشبة المسرح

وظهرت كنزي دياب مع والدها في حفله الأخير بأبو ظبي ،فعندما بدأ عمرو دياب في غناء أغنيته "قمرين" جذب ابنته من يدها إليه وقال إنها أحد القمرين الذي أهداها الأغنية، حيث كانت تقف بجانبه على المسرح ، كما احتضنها وقبلها في رأسها، ثم تركها واستكمل إحياء الحفل.

عمرو دياب وعبد الله

من هو عمرو دياب

ولد عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب في 11 أكتوبر 1961 في مدينة بورسعيد، وعائلته من قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، ووالدته من مدينة بور سعيد المصرية، و ينتمي لعائلة دياب التي تُعد من أعرق العائلات بمحافظة الشرقية، حيث تتوارث العائلة عمودية قرية سنهوت منذ قرابة 200 عام.

عمرو دياب في شبابه

عمل والده، لدى شركة قناة السويس كرئيس للإنشاءات البحرية وبناء السفن، وكان يتميز بصوته الجميل مما جعله يشجع ابنه على الغناء حيث اصطحب معه عمرو عندما بلغ الـ 6 من عمره إلى مهرجان في بورسعيد 23 يوليو 1967، وزار هُناك محطة الإذاعة المحلية، فكان أول ظهور إذاعي له حيثُ غنى النشيد الوطني المصري (بلادي بلادي)، وأعجب بصوته حينها محافظ بورسعيد مما جعله يهديه جيتار لتصبح أول جائزة يحصدها عمرو دياب خلال مشواره الفني.

وحصل الهضبة على درجة البكالوريوس في تخصص الموسيقى العربية من أكاديمية الفنون عام 1983 وبدأ مسيرته الفنية في نفس العام.

عمرو دياب وشيرين رضا

وتزوج عمرو دياب من شيرين رضا عام 1989 وانتهى بالطلاق عام 1992 بعد أن أنجبا طفلتهما نور ،وتزوج مرة أخرى بزينة محمد عاشور، وأنجب منها توأم هُما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رُزق بها عام 2002.

عمرو دياب وشيرين رضا وابنتهما نور

عمرو دياب وزينة عاشور

جوائز عمرو دياب

لم تكن الجوائز التي حصل عليها الهضبة خلال مسيرتة الفنية التي تجاوزت الـ37 عام قليلة بالمرة فقد حصل على العديد ، وكانت أول جائزة في حياته أهداه إياها محافظ بورسعيد وهو جيتار وذلك عام 1967 ،لتتوالى بععدها الجوائز وأبرزهم جوائز الموسيقى العالمية 7 مرات عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط في الأعوام: 1998، و 2002، و 2007، و 2014.

عمرو دياب وابنته نور مع دينا الشربيني

أول مغني عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث قامت المجموعة بتسجيل الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.

وتصدر قائمة فوربس العالمية لأهم 100 شخصية وأفضل 10مطربين عرب 2017، وحصل على جائزة الورلد ميوزك أورد لعام 2014 ومن خلالها فاز بثلاثة جوائز أفضل مطرب عربي وأفضل مطرب مصري وأفضل ألبوم ألبوم الليلة وهو المطرب العربي الوحيد الذي حقق هذا.

عمرو دياب

في عام 2019 حقق عمرو دياب المرتبة الأولى لأكثر الفنانين العرب استماعًا حول العالم، وذلك عبر تطبيق “أنغامي”، حيث وصل عدد المستمعين إلى 147 مليون و 500 ألف مستمع،كما أنه يُعد أول فنان عربي يحصل على لوحة إعلانية ضخمة في نيويورك، حيث عرض تطبيق سبوتيفاي صورة المغني المصري عمرو دیاب على لوحة إعلانات سبوتيفاي في ساحة ميدان التايمز في مدینة نیویورك، والتي تعد إحدى المعالم السیاحیة الشهیرة في المدينة.