حفلات يونيو 2024| عمرو دياب من جديد في لبنان.. الموعد والمكان

يعود الهضبة عمرو دياب إلى جمهوره اللبناني، في حفل صيفي ضخم، ضمن سلسلة من الحفلات الصيفية المقامة هناك والتي تضم مختلف نجوم الغناء العربي.

موعد حفل عمرو دياب في لبنان يونيو 2024

يقام الحفل في 15 من يونيو المقبل على مسرح الواجهة البحرية في وسط بيروت، بمشاركة الموسيقي roodge.

حفل عمرو دياب في لبنان صيف 2023 بعد غياب 12 عامًا

كان قد أقام عمرو دياب حفل لبناني سابق خلال أغسطس 2023، بعد غياب 12 عامًا، والذي تسبب في غلق الشوارع المؤدية لمكان الحفل، وحضور كامل العدد من الجمهور، وقدم وصلة غنائية مميزة استمرت لما يقرب من ساعتين.

أزمات لاحقت إقامة حفل عمرو دياب في لبنان

ولاحق حفل عمرو دياب في لبنان بعد غيابه عدد كبير من الأخبار والأقاويل بين إلغائها وبين إقامتها في موعدها، بسبب أحداث تعود لسنوات سابقة هددت قدوم عمرو دياب إلى لبنان.

تعود تلك الاحداث قبل عشر سنوات من الآن، حينما تعاقد المنتج الراحل جان صليب مع عمرو دياب لإحياء حفل رأس السنة آنذاك، وتخلف عمرو دياب عن الحضور ورفض رد مقدم التعاقد، ورغم مرور تلك السنوات، أكد ورثة جان صليبا على رفضهم إقامة حفله في لبنان إلا بعد سداد كامل مستحقات الراحل.

وسرعان مااستطاعت الشركة المنظمة للحفل حل تلك الأزمة وأقيم الحفل في موعده المحدد، وحقق نجاح جماهيري كبير، ووعد عمرو دياب جمهوره بالحفل باستمرار قدومه إلى لبنان خلال الفتارات القادمة.

أحيا عمرو دياب حديثًا ليلة غنائية مميزة في البحرين، التي شهدت حضور جماهيري ضخم بعد غياب عامين عن إحياء حفلاته هناك.

غنى عمرو دياب لجمهوره عدد من أغاني أحدث ألبوماته “مكانك” منها ياقمر، الكلام ليك انت، معرفش حد بالإسم ده، بالإضافة إلى مزيج من أغنياته القديمة.

ألبوم مكانك عمرو دياب

جاء عمرو دياب في ألبوم مكانك بـ 12 أغنية “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالاسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، ياقمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

وفي بداية أسبوعه الثالث يتصدر مكانك الأكثر استماعًا محليا وعربيًا على منصة أنغامي الشهيرة بعدد من أغاني “مكانك”.

تعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

إنتاج عمرو دياب في عامين.. طغيان المقسوم والغزل ودراما قليلة:



خلال العامين الماضيين غلب على إنتاج الأغاني المنفردة لعمرو دياب شكل المقسوم في الموسيقى والغزل في الكلمات مع بعض التجارب الدرامية القليلة، ومن هنا أعلن جمهوره الشوق لإنتاج ألبوم كامل يحتوي على عدد من الألوان الغنائية البعيدة قليلًا عن الغزل والمقسوم.