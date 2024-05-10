ضبط 3 طن هياكل دواجن منتهية الصلاحية بالقليوبية

أعلنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية، التحفظ على 3 طن هياكل دجاج منتهية الصلاحية وضبط 1787 كيس مكرونة “تموين”، قبل بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقليوبية، وأفادت المديرية في بيان، اليوم الجمعة، بأن حملة تموينية قامت متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان على الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار.

التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية…

وقالت منال إحسان وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، إن الحملة استهدفت تشديد الرقابة على المخابز السياحية والأسواق، وأسفرت عن تحرير 116 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وغلق بدون إذن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعدم وجود سجل وتصرف بـ 89 شيكارة.

كما أنه تم تحرير 22 محضر جنحة ضد مخابز سياحية وافرنجية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالأوزان المقررة والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومزاولة نشاط بدون ترخيص.

أسفرت الحملة عن تحرير محضر غلق بدالين تموين بدون إذن والبيع أزيد من السعر الرسمي والاستيلاء على سلع تموينية بمبلغ 74000 جنيه، وتم تحرير 12 محضر جنحة ضد انشطه تجاريه مختلفة لعدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة نشاط بدون تراخيص وضبط مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر عبارة عن 3 طن هياكل دواجن غير صالحة للاستخدام.

كما تم ضبط 10 أطباق بيض و41 علبة زبادي و5 أكياس لانشون، مع ضبط 1787 كيس مكرونة مخصصة للتموين قبل بيعها في السوق السوداء و500 علبة سجائر مختلفة الأنواع و100 علبة جبنة، والتحفظ على المضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.