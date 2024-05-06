توزيع 1250 كيلو دواجن مجمدة على المستحقين من أبناء الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجهود وزارة الأوقاف وتعاونها المثمر مع المحافظة في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام، وتوفير اللحوم والدواجن والسلع الغذائية للمواطنين الأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمراكز، وكذلك دعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأكثر إحتياجاً.

وأشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي للوقوف على الحالات الأولي بالرعاية، لتوجيه صكوك الإطعام إليها، مشيراً إلى أنه تم تسليم 1250 كيلو دواجن مجمده بواقع 1000 دجاجة زنة الدجاجة كيلو و 250 جرام، لتوزيعهم على المستحقين، وذلك من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في مختلف القرى والمراكز على مستوى المحافظة، طبقاً لقواعد بيانات المستحقين من محدودي الدخل والأيتام والأرامل وذوي الهمم.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف أن مشروع "صكوك الإطعام" جاء لخدمة المجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوقوف علي الحالات الأولي بالرعاية، لتوجيه المساعدات إليها، والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

وفي سياق متصل،قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه خلال السنوات العشر الماضية وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ تم افتتاح ما يزيد على 11 ألف مسجد، بجانب تطوير وفرش المساجد وتهيئتها للراكعين والساجدين عبادة وتلاوة ليذكر فيها اسم الله أناء الليل وأطراف النهار.

جاء ذلك على هامش شاركته في افتتاح مسجد محمد فريد خميس بمنطقة البنوك بمدينة العاشر من رمضان، والمُقام بالجهود الذاتية على مساحة إجمالية 12 ألف متر، ويضم صحن المسجد على مساحه 1600م، وبه مصلي للرجال يتسع لــ 1350 رجل ومصلى للنساء يتسع لــ 300 سيدة، بخلاف الساحات المغلقة والمكشوفة والتي تتسع لــ 3300 مصلى، وبه عدد 2 مئذنة بإرتفاع 26 متر لكل منهما، بجانب قبة رئيسية بارتفاع 21 متر، و 4 قباب ثانوية بإرتفاع 15 متر، و 5 قباب أخرى بإرتفاع 12 متر، وذلك بتكلفة إجمالية ٦٠ مليون جنيه لإستقبال المصلين من أبناء المدينة.

أوضح وزير الأوقاف أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة لإفتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، مؤكدا استمرار الوزارة في تجديد الخطاب الديني ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال للحفاظ على النسيج المجتمعي.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الذي حضر الافتتاح، أن المسجد يمثل صرحاً إسلامياً ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تضاف لبيوت الله، وتُسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الاسلام السمحة.

كما قام وزير الأوقاف ومحافظا الشرقية وجنوب سيناء ومرافقوهم بأداء صلاة الجمعة وسط جموع المصلين من أبناء المدينة، حيث القى خطبة الجمعة الدكتور محمد حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، أكد فيها أن للعمل في الإسلام مكانة عالية ومنزلة رفيعة، به يُنال الأجر والثواب، وهو عبادة عظيمة لله، وامتثال لأمره عن طريقة تقوم الحياه وتعمر الديار وتزدهر الأوطان