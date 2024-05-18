أول إجراء حول عصابة النصب على المواطنين بحلوان

أصدرت جهات التحقيق المختصة، قرارًا بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين يتزعمه أجنبي الجنسية، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في حلوان.

وكان قد أقر المتهمون أمام جهات التحقيق، بممارستهم نشاط إجرامى تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرتهم على تغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي بثمن بخس.

وكشف المتهمون أنهم يقومون بالتواصل مع الضحايا عن طريق التواصل معهم من خلال أحد التطبيقات والتقابل معهم والإستيلاء على ما بحيازتهم من مبالغ مالية، وأن المبالغ المالية وبطاقة تحقيق الشخصية المضبوطين بحوزتهم تم الاستيلاء عليهم من أحد الأشخاص وسيدة قاموا باستدراجهم لتغيير مبلغ مالي لهما، ولدى تقابلهم قاموا بالإستيلاء على تلك المبالغ من المجنى عليهما، ولاذوا بالفرار.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لأحدهم معلومات جنائية") حال إستقلاهم سيارة "مطموسة اللوحات" بدائرة قسم شرطة حلوان.. وبحوزتهم (مبالغ مالية – بطاقة تحقيق شخصية خاصة بأحد الأشخاص).

التحفظ علي مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

التحفظ علي المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة

كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.