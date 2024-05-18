رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح الدورة 31 للمهرجان الختامي لنوادي المسرح بالسامر

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، افتتح عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم السبت، فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان الختامي لنوادي المسرح، "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، وذلك على مسرح السامر بالعجوزة، بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والعديد من النقاد والمسرحيين والفنانين وأعضاء لجنتي التحكيم والندوات النقدية وقيادت قصور الثقافة وإعلاميين.

في كلمته أكد عمرو البسيوني رئيس الهيئة أن المهرجان يأتى استمرارا لاستراتيجية عمل هيئة قصور الثقافة التي تخصص للشباب برامج متنوعة فنية كانت أو ثقافية، في ضوء خططها الرامية لدعم مواهبهم ورعايتهم وتمكينهم سواء في المجال المسرحي أو في المجالات الإبداعية كافة.

عمرو البسيوني

وأعرب "البسيوني" عن اعتزازه بهذه الدورة التى تحمل اسم الكاتب المسرحي الراحل الدكتور علاء عبد العزيز، تقديرا لدوره الكبير في العمل المسرحي، مقدما الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لدعمها المتواصل لفعاليات الهيئة، وتذليل كافة العقبات لتقديم النشاط المسرحي بأفضل صورة مرجوة، مؤكدا على أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات تعزز من مستوى النشاط المسرحي بكافة عناصره، بما يحقق التطوير المأمول لعروض مسرح الثقافة الجماهيرية، ويخلق أجواء تنافسية رائعة بين الفرق المسرحية المتنوعة. واختتم كلمته بتوجيه الشكر للزملاء القائمين على الإعداد والتنفيذ لفعاليات المهرجان وأعضاء لجنتي التحكيم والندوات النقدية ومدربي ورشة اعتماد المخرجين الجدد.

وفي كلمته هنأ الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية الحضور على افتتاح هذه الدورة من المهرجان، وتحدث عن تجربة المسرح المصري عبر تاريخه المجيد، حيث كان للمسرح جمهور كبير وعريض.

الفنان تامر عبدالمنعم

وتوجه "عبد المنعم" بالشكر إلى الإدارة العامة للمسرح وفريق العمل بالإدارة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بعض الضوابط للنهوض بالأعمال المسرحية، من أجل إضاءة جميع المسارح المصرية لتعود كسابق عهدها.

وأعربت سمر الوزير مدير عام المسرح عن امتنانها لإطلاق هذه الدورة، موجهة الشكر لكل من ساهم في دعم المهرجان وحركة المسرح بالهيئة.

سمر الوزير

كما توجه المخرج محمد طايع مدير المهرجان بالشكر إلى فريق العمل بالمسرح خلال هذا الموسم، متمنيا النجاح لجميع المشاركين.

المخرج محمد طايع

حضر الفعاليات المخرج هشام عطوة رئيس لجنة تحكيم المهرجان، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج سامح مجاهد، والفنان الكبير حمدي الوزير، والشاعر والناقد يسري حسان رئيس تحرير نشرة المهرجان، والدكتور وليد الشهاوي مدير عام الموسيقى.

وشهد اليوم الأول للمهرجان عرضيين مسرحيين لفرقة الجيزة، الأول بعنوان "دراما الشحاذين" تأليف بدر محارب، وإخراج عبد الرحمن أحمد، أعقبه "ثامن أيام الأسبوع" تأليف علي عبد النبي، وإخراج عبد الخالق أحمد.

"المهرجان الختامي لنوادي المسرح" تنظمه الإدارة العامة للمسرح بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويشارك هذا الموسم 24 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور خلال الفترة من 18 إلى 31 مايو الحالي، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، وهم د. لمياء أنور، مصمم الديكور فادي نشأت، المخرج محمد صابر، المخرج محمد العدل، والكتاب يس الضوي، مجدي الحمزاوي، د. أحمد عادل القضابي، سامح عثمان، الناقدة داليا همام، الناقدة ضحى الورداني، الشاعر أحمد زيدان، الفنان محمد عبد الوارث.

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج غدا الأحد في تمام السادسة مساء العرض المسرحي"سوء تفاهم" لفرقة المنوفية، تأليف ألبير كامي، وإخراج ساندرا سامح، يليه في الثامنة مساء عرض "هالوفوبيا" لفرقة الجيزة، تأليف وإخراج سيف الدين محمد.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة اثني عشر يوما في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني". ويحاضر في الورشة كل من د. صبحي السيد أستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية، د. لمياء أنور أستاذ الدراما والنقد الفني، المخرج ناصر عبد المنعم، والناقد محمود حامد، ويدير الورش الكاتب سامح عثمان مدير الورش والتدريب بالإدارة العامة للمسرح.