فراس البريكان يخطف الأنظار في مباراة الأهلي وأبها

خطف فراس البريكان الأنظار خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي وأبها المقامة الآن على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية، لحساب الجولة 32 من دوري روشن.

وسجل فراس البريكان الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، ثم صنع الهدف الثاني للراقي والذي جاء بأقدام زياد مبارك الجهني في اللحظات الأخيرة من نصف اللقاء الأول.

وحقق البريكان رقم خيالي لصبح أكثر لاعب محلي ساهم بـأهداف في الدوري السعودي منذ موسم 2020/21 بواقع 63 مساهمة تهديفية بفارق 16 مساهمة عن اقرب منافس له.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: ابيانيز - عبدالباسط الهندي - ديميرال - سعد بالعبيد

الوسط: زياد الجهني - فرانك كيسيه - بوبي فيرمينو

الهجوم: سيمحان - رياض محرز - فراس البريكان