السبت 18 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

25 دقيقة.. التعادل يسيطر على مباراة الأهلي والترجي بنهائي أفريقيا

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

سيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة الأهلي والترجي بعد مرور 25 دقيقة والجارية الآن على الملعب الاولمبي حمادي العقربي، بذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

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طارق دياب: بصراحة نحن خائفون من الأهلي

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الأهلي يتقدم على أبها بثنائية في الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

الهجوم: وسام أبو علي.

بينما بدأ الترجي المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمي: أمان الله مميش.

الدفاع: محمد بن حميدة، محمد توجاي، ياسين ميرياح، محمد بن علي.

الوسط: حسام تقا، روجير أهولو، غيلان شعلالي.

الهجوم: حسام الدين غشة، يان ساس، رودريجيز.

الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على نظيره مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي، بينما الترجي صعد بعد تخطي عقبة صن داونز.

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