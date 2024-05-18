14 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لتأهيل المهنيين بالقطاع المالى غير المصرفى

540 شركة مستفيدة

تنفيذًا لقرار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره لبعض الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، يعمل معهد الهيئة الخدمات المالية الذراع التدريبية للهيئة على تطوير البرامج التدريبية المهنية المتخصصة التى يقدمها المعهد بالإضافة إلى استحداث عدد 14 برنامجًا تدريبيًا جديدًا، وذلك لمواكبة متطلبات القرار المشار إليه.

يستفيد من البرامج المشار إليها كافة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والبالغ عددها 540 شركة وليس فقط شركات السمسرة كما كان الحال قبل صدور القرار.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الارتقاء بكفاءة المهنيين كأساس لتطوير واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها الشركات العاملة فى سوق رأس المال وحماية كافة المتعاملين، وكذلك التأكد من جدارة وملاءة العاملين للقيام بدورهم بما يسهم فى تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات فى تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة.

كما تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد لقاء مع ممثلى عدد من شركات الوساطة وأمناء الحفظ للتشاور حول كيفية تعزيز قدراتهم فى ممارسة الانشطة المتخصصة وعلى وجه التحديد نشاط الشراء الهامشى.