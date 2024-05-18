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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طارق دياب: بصراحة نحن خائفون من الأهلي

طارق دياب
طارق دياب

تحدث طارق دياب نجم الكرة التونسية عن مواجهة الأهلي والترجي التونسي التي أنطلقت منذ قليل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام في رادس.

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أكد طارق دياب في تصريحاته خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والترجي عبر بي أن سبورتس: بصراحة نحن خائفون من الأهلي، كان المارد الأحمر في المجموعات متراجعا.

أضاف دياب في تصريحاته لكن مستوى الأهلي اختلف بعد ذلك في الأدوار الإقصائية مستواه تغير تماما وبات أقوى عن قبل ذلك في دور المجموعات من البطولة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطيه عقبة مازيمبي الكونغولي، فيما صعد الترجي التونسي إلى النهائي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ويبحث المارد الأحمر عن التتويج بالاميرة السمراء من جديد.

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