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إصابة معلول وخروجه من مباراة الترجي.. وسط حسرة وحزن التونسي
السبت 18 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دكة الأهلي.. كهربا وأفشة ورضا سليم الأبرز في موقعة الترجي

بوابة الوفد الإلكترونية

يحتفظ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بأوراق رابحة على مقاعد البدلاء في موقعة الترجي التونسي المقررة بعد قليل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

وسيجري كولر تغييرات في الشوط الثاني على حسب مجريات المباراة من أجل تعزيز فرص خروج الأهلي بنتيجة إيجابية أمام الترجي في مباراة الذهاب.

تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، قد حرص على عقد محاضرة فنية في فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

وتنطلق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

الجريدة الورقية