كيفية حدث Microsoft Build 2024 مباشرة في 21 مايو

يعني فصل الربيع أنه الموسم الرئيسي في عالم التكنولوجيا، وفي عام 2024، يعني ذلك "الوقت لإظهار حسن نواياك في مجال الذكاء الاصطناعي". كشفت Google وOpenAI بالفعل عن ترقيات جديدة كبيرة لبرنامجي Gemini وChatGPT هذا الشهر، والآن حان الوقت لـ Microsoft Build. يبدأ مؤتمر المطورين السنوي لعملاق التكنولوجيا بكلمة رئيسية من المقرر عقدها يوم الثلاثاء 21 مايو في تمام الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي/9 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، ويمكنك مشاهدة الحدث بأكمله مباشرةً على YouTube (والذي تم تضمينه أيضًا أدناه) وعلى موقع Microsoft (التسجيل مطلوب ). ماذا عن حدث Microsoft Surface الذي ربما سمعت عنه؟ حسنًا، هذا يحدث بالفعل قبل يوم واحد: الاثنين 20 مايو. هل أنت مرتبك؟ لا تقلق، إليك إصدار tl;dr لما يمكن توقعه، والذي تم تلخيصه من خلال ما يمكن توقعه من Microsoft Build 2024: حدث Surface وWindows 11 وAI.



منتجات Microsoft Surface الجديدة المتوقعة: الاثنين 20 مايو

قبل يوم واحد من الكلمة الرئيسية الرسمية لـ Build، تستضيف Microsoft حدثًا أكثر حميمية للصحفيين حيث تخطط للكشف عن "رؤية الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة والبرامج". لن يتم بث هذا الحدث مباشرة، لكن موقع Engadget سيحصل على تغطية كاملة فور ظهوره.

تشير الشائعات بقوة إلى أننا سنرى أجهزة كمبيوتر Surface جديدة تستهدف المستهلك. وعلى عكس الطرازات التي تركز على المؤسسات مثل Surface Pro 10 وSurface Laptop 6 التي تم طرحها مرة أخرى في شهر مارس، قد يتم تشغيل هذه الطرازات الجديدة بواسطة شرائح Qualcomm Snapdragon المحدثة - شرائح Arm التي تعمل بشكل أكثر برودة وتوفر عمر بطارية أفضل بكثير من نظيراتها من Intel وAMD ، ولكن غالبًا ما يكون ذلك على حساب انخفاض توافق التطبيقات وسرعات المعالجة.

الكلمة الرئيسية لـ Microsoft Build: الثلاثاء 21 مايو

الفكرة هي أن مايكروسوفت تتبع النموذج الذي أظهره زملاؤها من عمالقة التكنولوجيا هذا الموسم: قم بإخراج إعلانات الأجهزة من الطريق أولاً، مما يمهد الطريق لعرض الذكاء الاصطناعي بالكامل في مؤتمر المطورين. وهذا ما حدث مع Apple وGoogle في الأسابيع الأخيرة، حيث كشفتا على التوالي عن أجهزة iPad جديدة قبل أسابيع من حدث WWDC في يونيو، وهاتف Pixel 8a جديد في الأيام التي سبقت Google I/O.



ماذا يعني ذلك ليوم الثلاثاء؟ تمنحك إعلانات Build العام الماضي النكهة العامة: تم دمج برنامج Copilot AI من Microsoft (ربما مع ذكاء أكثر إثارة للإعجاب مدعوم من OpenAI) في المزيد من DNA الخاص بشركة Microsoft، ومن المحتمل أن يكون ذلك على مستوى الجهاز (Windows) وصولاً إلى البنية التحتية السحابية الضخمة للشركة .

في حين أن الكثير من أخبار يوم الثلاثاء ستكون من منظور مجتمع مطوري Microsoft، فإننا نتطلع إلى إعطائك صورة كبيرة حول ما يعنيه كل ذلك للمستخدمين النهائيين – وكيف يتوافق ذلك مع إعلانات الأجهزة التي نتوقع صدورها يوم الاثنين. ابقوا متابعين.