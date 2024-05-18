شروط الحجز والأوراق المطلوبة لشقق وزارة الأوقاف 2024

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن طرح شقق وزارة الأوقاف، وذلك بعدما أعلنت وزارة الأوقاف عن طرح وحدات سكنية خلال الفترة المقبلة.

وبدأت وزارة الأوقاف الاستعداد لطرح وحدات سكنية خلال الفترة المقبلة، بشروط وأسعار مناسبة، واتاحتها للمواطنين الراغبين في حجز شقة سكنية.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الأوقاف موعد التقديم لحجز الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ترقب الكثيرين، لحجز هذه الشقق.

الأماكن التي ستطرح بها شقق الأوقاف 2024

يتضمن الطرح الجديد لشقق الأوقاف 2024، عددا من الوحدات السكنية مختلفة المساحة في محافظات مختلفة، منها:

القاهرة - الجيزة - القليوبية - بورسعيد - السويس - الشرقية - الفيوم - بني سويف - البحر الأحمر - طنطا - المحلة - كفر الشيخ - دمياط - الإسكندرية - البحيرة - المنوفية - الدقهلية - المنيا - أسيوط - سوهاج - الوادي الجديد - قنا - الأقصر - أسوان.

شروط التقديم على شقق وزارة الأوقاف 2024

-معاينة الشخص الراغب في الحجز للوحدة السكنية.

-أن يقر الشخص الراغب في حجز الوحدة السكنية على إقرار بالموافقة على حالة الشقة المحجوزة.

-التزام الشخص بسداد كافة الأقساط في ميعادها المحدد، ودفع كل الرسوم الخاصة بنقل ملكية الشقة للشهر العقاري.

-في حالة عدم التزام الشخص بسداد المستحقات يحق للهيئة فسخ التعاقد مع المتقدم.

-يقر المتقدم بالحصول على الوحدة السكنية بعد القيام بأي تعديل إلى بعد الرجوع للهيئة المختصة بالمشروع.

-يحصل على موافقة من الجهات المختصة بأن المحلات التي يقوم بها الشخص لأغراض تجارية لا تضر بالمصلحة العامة.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الأوقاف 2024

- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للزوج و الزوجة إذا كان متزوجًا.

- نسخة من قسيمة عقد الزواج في حالة الزواج.

- إيصال مرافق حديث بمحل السكن الحالي، سواء كان الإيصال كهرباء أو غاز أو مياه

-شهادة مفردات مرتب للمتقدم لحجز الشقق.

- شهادة مفردات مرتب حديثة للزوج و الزوجة إن كانت تعمل.

- إيصال سداد مقدمة الحجز.