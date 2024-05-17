أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير منح دراسية جامعية في مصر لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات للعام الدراسي 2024-2025.

ويقدم "برنامج المنح الجامعية" و"برنامج رواد وعلماء مصر" المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، والذي تقوم على تنفيذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة عددًا من الفرص لمنح دراسية جامعية لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية الحكومية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ويتم قبول الطلاب من الشعب الثلاثة(علمي علوم و علمي رياضة وأدبي).

ويغلق باب تقديم الطلبات من طلاب الثانوية العامة في منح الوكالة الأمريكية الدراسية يوم 31 مايو 2024.

منح دراسية لـ372 طاالا وطالبة

ويقدم البرنامج منحًا دراسية لما يقرب من عدد 372 طالبا وطالبة والمخصص نسبة منه للطلاب ذوي الإعاقة في العام الدراسي الجامعي 2024 – 2025 للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في 13 جامعة مصرية حكومية وغير حكومية وتوزع تلك المنح الدراسية إلى ما يقرب من 145 منحة دراسية من خلال برنامج المنح الجامعية و227 منحة دراسية من خلال برنامج رواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتكون مدة الدراسة في منح الوكالة الأمريكية أربع أو خمس سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية (فى حالة التحاق الطالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) في مجموعة متنوعة من التخصصات الدراسية المتميزة.

ويتم اختيار الطلاب في منح الوكالة الأمريكية بناءً على مدى قوة وجودة استمارة التقديم بعد استيفائهم لمعايير القبول.

كما تتيح المنحة للطلاب المقبولين الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة ذات المصروفات والتي تكون فيها الدراسة باللغة الإنجليزية، حيث يدرس الطلاب تخصصات حديثة وغير تقليدية.

للمزيد من المعلومات عن برنامج المنح الجامعية بما في ذلك تفاصيل المزايا ومتطلبات التقديم واستمارة التقديم برجاء زيارة الموقع التالي:

https://www.aucegypt.edu/ar/admissions/scholarships/USAIDscholars