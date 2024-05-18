آداب جنوب الوادي تُنظم ملتقي تثقيفي لـ82 واعظًا من أوقاف قنا

تنظم كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي، الملتقى التثقيفي لائمة وواعظات قنا، بمشاركة 75 واعظاً و7 واعظات من مديرية أوقاف قنا.

تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي و في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي ووزارة الأوقاف نظمت كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي.

ونقل الدكتور وحيد الدين طاهر القائم بعمل عميد كليه الآداب تحيات رئيس الجامعة ورحب بضيوف الجامعة، وعبر عن سعادته بالتعاون بين جامعة جنوب الوادي ووزارة الأوقاف.

وبوجود النخبة من واعظي وواعظات قنا وذلك بهدف تعزيز التواصل وزيادة الترابط بين المؤسسات العلمية والدينية في الدولة بهدف ربط الخطاب الديني بقضايا المجتمع وتجديده وتسهيل وصوله لكافة فئات المجتمع وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتبسيط مفاهيم الدين وغرس القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء.

وأوضح الدكتور وحيد الدين طاهر، أن الأمن المجتمعي وهو الطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع عن الانسان فرداً او جماعة حتى يكون المجتمع المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا.

وأورد أن الأمن يستوعب كل شيء مادي ومعنوي فهو حق للأفراد والجماعات مسلمين وغير مسلمين ويحتوى على مقاصد الشريعة الخمسة وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض المطلوب شرعاً المحافظة عليها .

وتوجه الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا بالشكر لرئيس جامعة جنوب الوادي على الدعم اللامحدود الذي تقدمه الجامعة لوزارة الاوقاف.

وتحدث ايضا عن اهمية تسلح الدعاة بالمحور الفكري والايماني في مواجهة تحديات العصر والدعوة الى الله واهمية التسلح بالعلم والمعرفة عند التحدث ودعوة الناس واكد بان الدين الاسلامي دين علم ومعرفه.

وبيّن أن دور الواعظ لا يقتصر على الجانب الديني فقط بل يشمل جميع جوانب الحياة .

وأضاف الدكتور عبد الله حارث مسئول قسم الأرشاد الديني بمديرية أوقاف قنا بسيختتم بمقرأة للقران الكريم في مسجد الجامعة.

تدريب لأئــمة قــنا على قواعد النحو..

وفي نهاية يناير الماضي، نظمت كليه الآداب دورة تدريبية لتعليم فنون اللغة العربية وأهمية النحو في الخطابة والفتوى للائمة والخطباء بمديرية أوقاف قنا.

كما أشاد الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بدور جامعة جنوب الوادي وانفتاحها على المجتمع وهذه هي رسالة الجامعة.

وأضاف أن هذه الدورة إنما تأتي للنهوض بالأئمة والخطباء مما يساهم في دعم توجه الدولة نحو محاربة الأفكار الهدامة والسعي نحو تقديم خطاب ديني خال من الغلو والتطرف.

وأكد الدكتور وحيد الدين طاهر وكيل كلية الآداب إلى ضرورة تعلم علوم اللغة العربية لمن يريد التفقه في الدين حيث إن معاني الأحاديث والآيات لا يتم فهمها إلا بفهم علوم النحو وأيضا الأحكام الفقهية مبنية على الفهم الدقيق لعلوم اللغة وبخاصة النحو.