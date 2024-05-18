وزير التربية والتعليم: طريقة مختلفة للتعلم في ضوء التحول الرقمي

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهمية تعليم الطلاب بطريقة مختلفة في ضوء التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والثورات الصناعية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن ذلك يتطلب إعداد الطلاب للمستقبل خاصة أن الكثير من الوظائف ستندثر ويحل محلها وظائف أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديرى الإدارات التعليمية وعدد من المدرسين من مختلف الادارات التعليمية في بورسعيد بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

التربية والتعليم تستهدف إعداد الطالب لإنتاج المعرفة

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تستهدف إعداد الطالب لإنتاج المعرفة والذي يترتب عليه التعرف على الطلاب الموهوبين الذين سيصنعون الفارق في المستقبل.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهدف ليس التنافس للحصول على درجات بل التعليم المنتج للوجدان والقيم وهو ما يسمى بأنسنة التعليم.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن نشأة القيم وتكوين المعرفة عند أبنائنا الطلاب هي مسئولية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ دخول الطالب للمدرسة وحتى الثانوية العامة لتأهيلهم للتعليم الجامعي.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المدرسة هى المكان الحقيقي للتعليم والتعلم وممارسة الأنشطة التربوية المناسبة لسن الطلاب ومداركهم وتنمية مهارتهم وإبداعاتهم.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة الاهتمام والمتابعة المستمرة لمهارات الطلاب في القراءة والكتابة خاصة فى المراحل التعليمية الأولى لأنها أساس التعلم فى المراحل التعليمية التالية.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني آليات الوزارة في هذا الشأن لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين والمشهورين للتدريس بها.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة سمحت باختيار الطلاب للمعلمين سواء من داخل أو خارج التربية والتعليم.

ونوه وزير التربية والتعليم باهتمام الوزارة بوحدة التدريب والجودة والتدريب على رأس العمل والذي يساهم بشكل كبير في تطوير العملية التعليمية وكذلك الاهتمام بالميكنة والرقمنة.

كما استعرض وزير التربية والتعليم مستجدات تنظيم المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، مشيرا إلى أنها تشهد إقبالا غير مسبوق من الطلاب فى مختلف محافظات الجمهورية، كونها تمثل خدمة تعليمية متميزة للطلاب، حيث تتم من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات التي تم تحديد ٣ مقار لها في كل إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية.