نهائي أفريقيا .. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الترجي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي ‏يخوض مباراة الترجي المقرر لها العاشرة مساء اليوم على استاد حمادي العقربي برادس ‏في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصل منذ قليل إلى ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس، استعدادًا لخوض مواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، قد حرص على عقد محاضرة فنية في فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب المباراة. وتنطلق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.