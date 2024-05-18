نهائي أفريقيا.. وصول الأهلي إلى ملعب رادس لمواجهة الترجي

وصل فريق الأهلي إلى ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت فندق الإقامة بعد إلقاء المدرب السويسري مارسيل كولر محاضرته الأخيرة قبل موقعة رادس.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي..

محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبوعلي وأنتوني موديست.