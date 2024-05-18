قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة،بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لسائق وعاطل، لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

المشدد 3 سنوات لسائق وعاطل لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 628 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2024، والمقيدة برقم 260 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ص م"، 28 سنة، عاطل، و"مجدي ف م"، 30 سنة، سائق، مقيمان دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنهما حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، ورود معلومات بقيام عاطل وسائق بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، عقب استصدار إذن النيابة تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة "الحشيش"، وهاتفين محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات، إلي أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

كما تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، جلسة 24 يونيو المقبل ، محاكمة بائع خضار، لاتهامه بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بعد استدراجه بدرجاته النارية "تروسيكل"، بهدف توصيله لأحد المناطق بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 11578 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 3455 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "أدهم ب س"، 19 سنة، بائع خضار، مقيم عزبة أبو خضرة مركز شبين القناطر، لأنه في يوم 28 / 3 / 2023، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي، عمداً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استدرج المجني عليه بحيلة بالمركبة قيادة المجني عليه بزعم توصيله لوجهته وحال استقلاله رفقته وما أن وصل به لمكان قصي حتى طلب منه التوقف والتخلي عن الدراجة الآلية خاصته إلا أن المجني عليه رفض وأبي فأشهر في مواجهته سلاح أبيض "سكين" وعاجله بعدة طعنات بأماكن متفرقه بجسده، فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بجناية القتل جنايتين الأولى تقدمتها والثانية تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطف بالتحايل المجني عليه سالف الذكر، بأن استقل رفقته دراجته الآلية بزعم توصيله لوجهته لإحضار بعض المتطلبات متوجها به إلى مكان قصي فباعد بينه وبين ذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما سرق الدراجة الآلية "تروسيكل" المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي، وكان ذلك بالطريق العام حال حمله سلاح أبيض ظاهر "سكين" ، بأنه وعلى إثر ارتكابه الجريمتين المار بيانهما وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أشهر في وجهه السكين إحرازه وانهال عليه ضرباً، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.