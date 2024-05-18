فراس البريكان يقود تشكيل الأهلي أمام أبها بالدوري السعودي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة عن التشكيل الرسمي لمواجهة أبها، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

يبحث أهلي جدة عن الوصول للنقطة 61، من أجل أن يُصبح فارق النقاط مع التعاون لتسعة نقاط قبل انتهاء المسابقة، مما يجعله يتأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

تشكيل أهلي جدة أمام أبها

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: روجير إيبانيز ــ عبدالباسط هندي ــ ميريح ديميرال – سعد بالعبيد

خط الوسط: زياد الجهني ــ فرانك كيسيه ــ رياض محرز

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو ــ فراس البريكان ــ سميجان النابت

الجدير بالذكر أن أهلي جدة نجح في تحقيق الفوز على الشباب خلال الجولة الماضية 2/1، لكن سيحاول أبها تجنب الهزيمة في ظل المُعاناة في مراكز الهبوط.