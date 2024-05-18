للنساء.. استخدام الهاتف المحمول أثناء الليل يسرع تكوين سرطان الثدي

تحت تأثير ضوء الليل (من الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المحمول)، يتم تسريع تكوين سرطان الثدي النقيلي في العظام.

في الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء في نيو أورليانز ENDO 2019، تم تقديم بيانات من دراسة جديدة حول تأثير الضوء الليلي على انتشار السرطان.

وأنشأ مؤلفوها صلة بين ضوء الليل الخافت (الذي عادة ما يكون مصدره الأدوات الإلكترونية) والانبثاث المتسارع لسرطان الثدي على العظام وفي السابق، لم يكن مثل هذا الاتصال معروفا.

يلاحظ العلماء أن العديد من المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الثدي يتعرضون لضوء الليل ويتدهور نومهم نتيجة للإجهاد، وغالبا ما يلجأون إلى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر لقضاء وقت بلا نوم.

حذر مؤلفو الدراسة من أن "الأضواء الصادرة عن الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المحمول يمكن أن تسبب اضطرابات الدورة الدموية وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي النقيلي في العظام".

وجد هؤلاء المتخصصون أنه من أجل قمع نمو ورم الثدي النقيلي، من الضروري أن يكون لديك إشارة ليلية مضادة للسرطان من الميلاتونين والإضاءة الليلية، بدورها، لها تأثير كبير على إنتاجها، والتأثير مدمر.

ما هو سرطان الثدي

سرطان الثدي نوع من السرطان يبدأ على هيئة نمو للخلايا في نسيج الثدي.

ويأتي سرطان الثدي بعد سرطان الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة. لكن سرطان الثدي لا يصيب النساء فقط ولأن الناس جميعًا يُولدون ولديهم نسيج ثديي، لذلك قد يُصاب أي إنسانٍ بسرطان الثدي.

إنَّ معدلات النجاة من سرطان الثدي في زيادة ويستمر تناقص عدد الناس الذين يموتون بسبب الإصابة بسرطان الثدي ويرجع كثير من الفضل إلى الانتشار الواسع لدعم الوعي بسرطان الثدي وجمع التبرعات لإجراء الأبحاث.

تتيح الوسائل المتقدمة في فحص سرطان الثدي لاختصاصي الرعاية الصحية تشخيصَ الإصابة بسرطان الثدي في وقت مبكر ولأن اكتشاف السرطان في وقت مبكر يزيد الأمل في علاجه.

وحتى إذا لم يكن علاجه ممكنًا، فتوجد علاجات كثيرة لإطالة أمد الحياة وتساعد الاكتشافات الجديدة في أبحاث سرطان الثدي اختصاصيي الرعاية الصحية على اختيار أكثر الخطط العلاجية فعالية.