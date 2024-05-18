24 يونيو .. محاكمة بائع خضار لاتهامه بإنهاء حياته شخص بشبين القناطر

تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، جلسة 24 يونيو المقبل ، محاكمة بائع خضار، لاتهامه بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بعد استدراجه بدرجاته النارية "تروسيكل"، بهدف توصيله لأحد المناطق بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، للاستعداد والمرافعة.

محاكمة بائع خضار لاتهامه بقتل شخص بشبين القناطر

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 11578 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 3455 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "أدهم ب س"، 19 سنة، بائع خضار، مقيم عزبة أبو خضرة مركز شبين القناطر، لأنه في يوم 28 / 3 / 2023، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي، عمداً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استدرج المجني عليه بحيلة بالمركبة قيادة المجني عليه بزعم توصيله لوجهته وحال استقلاله رفقته وما أن وصل به لمكان قصي حتى طلب منه التوقف والتخلي عن الدراجة الآلية خاصته إلا أن المجني عليه رفض وأبي فأشهر في مواجهته سلاح أبيض "سكين" وعاجله بعدة طعنات بأماكن متفرقه بجسده، فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بجناية القتل جنايتين الأولى تقدمتها والثانية تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطف بالتحايل المجني عليه سالف الذكر، بأن استقل رفقته دراجته الآلية بزعم توصيله لوجهته لإحضار بعض المتطلبات متوجها به إلى مكان قصي فباعد بينه وبين ذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما سرق الدراجة الآلية "تروسيكل" المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي، وكان ذلك بالطريق العام حال حمله سلاح أبيض ظاهر "سكين" ، بأنه وعلى إثر ارتكابه الجريمتين المار بيانهما وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أشهر في وجهه السكين إحرازه وانهال عليه ضرباً، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.

المشدد 10سنوات لعاطل بتهمة اتجار بالمواد المخدرة بشبين القناطر

كما عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 11494 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 901 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "إبراهيم أ أ"، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، ورود معلومات بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، عقب استصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين"، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات، إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.