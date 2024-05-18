الاتحاد المصري للمصارعة يطلب استضافة بطولتي العالم 2025 بالإسكندرية

بعد النجاح الكبير لبطولة أفريقيا والدورة التأهيلية..

قدم الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء محمد محمود طلبا رسميا للاتحاد الدولي للعبة باستضافة بطولة العالم 2025 للشباب والناشئين.

وكشف العميد عادل إبراهيم مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة، أن الاتحاد الدولي قبل بشكل رسمي ملف ترشح مصر لتنظيم بطولتى العالم للمراحل السنية تحت ١٧ والمقرر إقامتها خلال شهر يوليو و تحت ٢٣ سنة والمقرر إقامتها خلال شهر اكتوبر العام المقبل.

واوضح عضو اتحاد المصارعة أن الملف المصري ينافس دول بلغاريا واليونان والأردن في استضافة بطولة العالم تحت 17 عاما، بينما تنافس مصر مع إسبانيا في ملف استضافة بطولة العالم تحت 23 عاما.

وتابع إبراهيم عادل مصطفى بأن الملف المصري يحظى بدعم كبير رغم قوة المنافسة، وذلك بعد المستوى المبهر الذي ظهر به تنظيم البطولة الأفريقية والدورة المؤهلة للأولمبياد والتي اقيمت في الإسكندرية مؤخرا بجانب استيفاء جميع الشروط الخاصة بالفنادق وصالة اللعب والاستقبال والانتقالات والتامين.

وأتم بأن الاتحاد الدولي للمصارعة أشاد عبر موقعه الرسمي بتأهل 6 لاعببن من منتخب مصر للمصارعة الرومانية إلى أولمبياد طوكيو، لتصبح مصر وإيران هما الاكثر عددا من المشاركين في باريس في المصارعه الرومانية بالحصول على العلامة الكاملة.

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