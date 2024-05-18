15 دورة تدريبية لريادة الأعمال والتثقيف المالي بقرى "حياة كريمة" بالفيوم

عقد المجلس القومي للمرأة بالفيوم ، 15 دورة تدريبية اليوم السبت، استهدفت 380 سيدة بقري حياة كريمة بالمحافظة، وذلك لتدريبهم علي ريادة الأعمال والتثقيف المالي بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في القري.

وذلك في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذاً لمبادرة " حياه كريمة" وإستكمالاً لسلسلة تدريبات ريادة الأعمال التي ينفذها المجلس القومي للمرأة علي مستوي الجمهورية لتمكين سيدات قري المبادرة إقتصادياً برعاية الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلـــــس القومي للمرأة.

تدريب السيدات

وأكدت إيمان أحمد زكي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن برنامج تدريب ريادة الأعمال يستهدف تدريب السيدات على إدارة مشروعاتهن ، و يتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط ، والتسويق ،والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد ، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر و التى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.

وأضاف أن البرنامج التدريبي للتثقيف المالي يتضمن أيضا تدريب السيدات على تحديد الأهداف المالية، و كيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، وكيفية إعداد ميزانية شهرية وترشيد استخدامها.

كما تناولت التدريبات كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال و كيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين ،وإنشاء مشروعات صغيرة بين مجموعات من السيدات وإمدادهن بأفكار للمشروعات صديقة للبيئة.

يذكر أن المجلس القومى للمرأة يستهدف من خلال برنامجي التثقيف المالي والرقمي وريادة الأعمال الوصول الى مليون سيدة خلال 3 سنوات.

ويعمل المجلس القومي للمرأة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادي للمرأة و التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.